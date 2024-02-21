Общество 21 февраля 2024, 15:57 Врач Пивоварова посоветовала похудеть и провести чекап-скрининг в преддверии жаркого лета

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Лето 2024 года может стать самым жарким за всю историю наблюдений, считают эксперты. В беседе с Life доктор медицинских наук Оксана Пивоварова дала советы, как пережить этот сезон.

Врач рекомендовала избавиться от лишних килограммов, если есть такая необходимость. Кроме того, стоит обратить внимание на контрастный душ, который поможет укрепить сосуды.

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По словам эксперта, важно проверить состояние здоровья и провести чекап-скрининг. Диагностика способна выявить слабые места организма.