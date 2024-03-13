Общество 13 марта 2024, 12:01 Врач Пивоварова назвала резкую потерю веса и сильную жажду признаками сахарного диабета

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Терапевт Оксана Пивоварова перечислила основные признаки сахарного диабета второго типа. Об этом сообщил News.ru.

По словам врача, о развитии заболевания могут сигнализировать резкая потеря веса, сильная жажда, а также учащенное мочеиспускание. Такие симптомы указывают на нарушение эндокринной функции поджелудочной железы, пояснила эксперт.

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В качестве профилактики диабета она посоветовала ограничить употребление сахара. Дневная норма — не более семи чайных ложек, добавил «ФедералПресс».