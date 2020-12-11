Врач перечислил вредные для здоровья новогодние традиции

Привычка провожать старый год крепким алкоголем, а под бой курантов открывать шампанское — сомнительная. Медики и так не рекомендуют пить алкоголь, но смешивать напитки с высоким градусом вместе со слабоалкогольными — это губительно для здоровья. В результате может наступить интоксикация, что испортит впечатление от праздника, уверен Асанов.

Не стоит также открывать окна нараспашку, чтобы выпустить старый год и впустить новый. Разгорячившись спиртным, люди легко простужаются. Та же опасность грозит и трезвым гостям.

Врач также призывает не засиживаться за праздничным столом. В основном угощения на Новый год калорийные, к тому же их много. Чрезмерное поедание оливье, жареных, копченых и прочих угощений, приводит к перееданию. Причем употребление пищи проходит за просмотром телевизора. Вместо этого Асанов советует меньше есть и больше двигаться. Например, потанцевать.

И не нужно убираться в квартире весь день 31 декабря. Привычка грозит лишь утомлением. Генеральную уборку лучше сделать заранее.

Однако терапевт упомянул и новогоднюю традицию, которая оказалась полезной. Под бой курантов некоторые сжигают бумажку с написанным на ней желанием и выпивают шампанское с пеплом. Сгоревший листок бумаги даст тот же эффект, что и активированный уголь, отметило информационное агентство «Невские новости».