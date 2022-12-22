Общество 22 декабря 2022, 12:58 Врач перечислил важные составляющие качественного отдыха Врач Александр Мясников: сон не менее семи часов поможет восстановить силы

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Качественный отдых и восстановление сил после тяжелых рабочих дней необходимы каждому человеку. О важных составляющих полноценного отдыха рассказал телеведущий и врач Александр Мясников телеканалу «Россия 1».

По словам специалиста, для качественного восстановления сил человеку необходимо спать не менее семи часов. Также на здоровье благоприятно повлияет гимнастика.

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По данным «Национальной службы новостей», зачастую лучший отдых для многих людей заключается в хобби, благодаря им наш мозг отвлекается от повседневной рутины.

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