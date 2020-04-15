Врач перечислил риски использования самодельных антисептиков

Сделанные в домашних условиях антисептики не защитят от коронавируса, если они приготовлены неправильно. Такие средства дают иллюзию соблюдения гигиенических правил, что в итоге может стать роковой ошибкой.

Врач-фармаколог поликлиники № 1 управделами президента Игорь Федоров призвал не заниматься изготовлением антисептических растворов дома. Слова специалиста привело РИА «Новости».

«Вы вряд ли сможете создать нужную композицию из спирта. Нам ВОЗ говорит, что только спирт в содержании более 62% сможет убить вирус, все остальное не сможет», — заметил Федоров.

В случае с использованием «неправильного» антисептика человек только сделает вид, что обработал руки. На самом деле этого не произойдет.

«И это может стать роковой ошибкой», — подчеркнул врач.

Он посоветовал купить любое антисептическое средство на спиртовой основе: вирус оно убивает за считанные минуты. Антисептики, в которых нет спирта, в этом плане хуже. В том числе и те, которые содержат хлоргексидин.

«Они действуют против некоторых бактерий и почти не действует против вируса», — пояснил Федоров.

Во время пандемии медики советуют чаще и более тщательно, чем обычно, мыть руки. Если за кожей не ухаживать, то соблюдение правил гигиены негативно скажется на ее состоянии.