Врач перечислил регионы России, в которых следует ввести локдаун

Иммунолог Николай Крючков в разговоре с «Ридусом» заявил, что в ряде регионов России следует ужесточить антиковидные ограничения вплоть до комендантского часа. Только так, по его словам, получится остановить волну эпидемии.

Если не вводить жесткие ограничения, волна эпидемии может растянуться на месяцы. Врач перечислил регионы, которые нуждаются в ужесточении мер.

«Все нижнее и среднее Поволжье, часть уральских регионов, юг России, часть кавказских регионов, Москва и Санкт-Петербург традиционно. В этих регионах должны быть очень жесткие меры. Но не стоит ждать эффекта моментального. Две недели нужно, чтобы началось заметное движение на эпидемической кривой. Не меньше 10-12 дней точно, а чтобы более-менее значимый эффект пошел — где-то недели три. Соответственно, чем короче период, тем жестче ограничения должны быть», — сказал Крючков.