Врач перечислил предметы в доме, через которые заражаются коронавирусом чаще всего

Отмечается, что инфекция может передаваться через полотенце, поэтому гостям стоит предлагать бумажное полотенце вместо обычного. Если же вы находитесь в квартире как гость, то не надо есть из хозяйской посуды, так как там остаются частицы слюны и они могут стать источником заражения. Дверные ручки также являются одними из самых грязных предметов в доме.