Врач перечислил обязательные для домашней аптечки лекарства | 360°

Общество 25 сентября 2022, 04:40 Поделиться Telegram

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Viber Врач перечислил обязательные для домашней аптечки лекарства Терапевт Каландия назвал лекарства, которые обязательно должны быть в домашней аптечке Unsplash.com

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Перечень необходимых в каждой домашней аптечке лекарств составил врач-гастроэнтеролог, терапевт «СМ-Клиник» Шота Каландия. Медик рассказал агентству «Прайм», какие препараты в первую очередь должны быть под рукой.

В первую очередь это жаропонижающие и обезболивающие лекарственные препараты, содержащие парацетамол и ибупрофен. Для решения проблем с желудочно-кишечным трактом необходимо запастись сорбентами и антацидами. В аптечке также должны быть антигистаминные препараты, добавил врач. Лучше выбрать такие, которые не вызывают сонливости, посоветовал Каландия.

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Обязательно в домашней аптечке также наличие средств для обработки ран — перекись водорода, хлоргексидин, антибактериальные мази.

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Терапевт напомнил о важности соблюдения сроков годности препаратов и правил хранения.

Россиянам рассказали, какие лекарства нужно брать с собой во время похода в горы. Чтобы избежать тяжелых последствий, необходимо взять средства, помогающие от отеков и горной болезни. Кроме того, в аптечке должен быть жаропонижающий порошок.

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