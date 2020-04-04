Врач перечислил места с высоким риском заражения коронавирусом

Магазины и аптеки — это рассадник коронавируса, хотя туда можно заходить даже во время режима строгой самоизоляции. Стоит избавиться от иллюзии безопасности во время похода за едой или лекарствами и позаботиться о себе и других людях.

Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал телеканалу «Звезда», что перед походом в продовольственный магазин стоит надеть резиновые перчатки и не снимать их все время пребывания там. Обязательно нужно соблюдать дистанцию с другими людьми и отучиться от дурной привычки слюнявить пальцы, чтобы раскрыть пакет.

Еще одно опасное место — это аптека. Туда приходят как здоровые, так уже и больные люди, которые уже все купили, но не уходят, чтобы уточнить информацию о том или ином лекарстве, читают аннотации и трогают все руками.

«Самое главное, что контактным путем можно трогать лист аннотации, можно трогать коробку и контактным путем заразить уже другого пациента коронавирусной инфекцией», — заявил Зайцев.

В качестве еще одного места, где можно запросто подхватить инфекцию, врач назвал автомобильные заправки, на которых нет заправщиков. В этом случае придется самостоятельно брать заправочный пистолет, который трогали сотни людей. Делать это непременно лучше в перчатках.

Сейчас почти вся Россия живет в режиме жесткой самоизоляции. На улицу без веской причины никому выходить нельзя. Исключение составляют поход в магазин, аптеку, медучреждение или прогулка с собакой. По состоянию на 4 апреля 2019-nCoV в России нашли у 4731 человека.