Врач-педиатр Равдин объяснил, почему дети могут стать главными разносчиками оспы обезьян

Главными разносчиками оспы обезьян в случае ее распространения могут стать дети. Об этом в эфире радио Sputnik сказал врач-педиатр Антон Равдин.

Он пояснил, что дети часто становятся главными разносчиками вирусов.

«Они, как правило, легко переносят вирусные заболевания, поэтому к ним применяются самые легкие ограничительные меры. Когда взрослый болел COVID-19, то его изолировали. Когда болели дети, то все думали, что у них какая-то ерунда, а не коронавирусная инфекция. Такой ребенок был „бомбой замедленного действия“, он мог заразить от 10 до 30 человек. Если вдруг оспа обезьян будет распространяться, то будет примерно так же», — считает врач.

Если ребенок заболел, нужно соблюдать гигиену и, «как бы вы его ни любили», воздержаться от питья с ребенком из одной чашки, не вытираться с ним одним полотенцем и так далее.