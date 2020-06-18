Врач-педиатр рассказал, как правильно выбрать детскую коляску

Она отметила, что выбор коляски зависит от финансового положения родителей. Самое главное, чтобы она была устойчивой. Если колеса тонкие, то они должны быть большого диаметра. При толстой резине можно приобрести и с небольшими колесами.

Для того, чтобы коляска не тряслась, у нее должны быть хорошие рессоры. Врач посоветовала брать коляски с четырьмя колесами.

«Ручка может быть функциональной, то есть подниматься, опускаться, есть такие сейчас коляски. Но в первую очередь я советую смотреть на устойчивость колес и рессоры», — пояснила педиатр.

Коляски-«мешки» покупать категорически нельзя, так как ребенок должен удобно сидеть или лежать. В сидячих колясках спинка должна откидываться, чтобы малыша можно было положить.