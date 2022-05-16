Врач-педиатр Евдокимова рассказала, как определить колики у ребенка

Первые колики у младенцев могут появиться в возрасте примерно двух недель и продолжаться до четырех месяцев. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-педиатр Юлия Евдокимова.

По ее словам, наличие коликов можно определить по трем показателям: приступы плача длятся более трех часов, боли беспокоят чаще всего в вечернее время, живот увеличивается и вздувается, и ребенок кричит и поджимает ноги.

В случае, если у младенца повышается температура тела, отмечается потеря веса и он срыгивает с кровью, родителям следует обратиться к специалисту. В остальных случаях можно лишь облегчить дискомфорт ребенку.

«Также при коликах рекомендуется укачивание в коляске или езда в автомобиле, теплая ванна, массаж живота круговыми движениями по часовой стрелке, выкладывание ребенка на живот, применение специальных грелок или теплой пеленки, выполнение легкой гимнастики и использование газоотводных трубочек», — резюмировала педиатр.