07 февраля 2024, 18:28
Врач Павлова: обливание холодной водой ускоряет старение организма
Эндокринолог Зухра Павлова рассказала в своем Telegram-канале о плюсах и минусах экстремального закаливания. Слова эксперта передал сайт kp.ru.
Врач отметила, что обливание холодной водой — серьезный стресс для организма. К последствиям она отнесла ускорение процесса старения.
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Специалист также указала на положительные моменты данного способа. Закаливание укрепляет иммунитет и сосуды.
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