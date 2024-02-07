Общество 07 февраля 2024, 18:28 Врач Павлова: обливание холодной водой ускоряет старение организма

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Эндокринолог Зухра Павлова рассказала в своем Telegram-канале о плюсах и минусах экстремального закаливания. Слова эксперта передал сайт kp.ru.

Врач отметила, что обливание холодной водой — серьезный стресс для организма. К последствиям она отнесла ускорение процесса старения.

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Специалист также указала на положительные моменты данного способа. Закаливание укрепляет иммунитет и сосуды.