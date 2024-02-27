Общество 27 февраля 2024, 18:09 Врач Паршина: хлеб в нарезке имеет большую площадь поражения плесенью

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Аллерголог-иммунолог Евгения Паршина рассказала об опасности хлеба в нарезке. Такой продукт имеет большую площадь поражения плесенью, отметила эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Кроме того, распространению этих микроорганизмов способствует высокая влажность внутри пакета, пояснила врач.

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Еще один минус — использование специальных ножей при нарезании изделий. Лезвия могут оставлять на ломтиках масла и консерванты, добавила Общественная Служба Новостей.