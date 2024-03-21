Общество 21 марта 2024, 15:57 Врач Панова: весной подростки могут столкнуться с эмоциональной неустойчивостью

Читать 360tv в

Эндокринолог Оксана Панова рассказала, как весна влияет на внешность и самочувствие подростков. Слова эксперта опубликовала «Газета.ru».

Врач пояснила, что с приходом тепла молодые люди начинают больше двигаться, а это стимулирует выработку половых гормонов. В результате активизируются сальные железы, из-за чего ухудшается состояние кожи.

Реклама

Кроме того, подростки могут столкнулся с эмоциональной неустойчивостью, головными болями и неприятными ощущениями в области живота. Такие проявления тоже связаны с изменением баланса гормонов, отметила специалист.