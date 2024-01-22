Общество 22 января 2024, 18:38 Врач Панкратова назвала оптимальной учебную нагрузку до 40 часов в неделю для подростков

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Третья четверть становится для школьников одной из самых тяжелых, в этот период у детей появляется повышенная утомляемость и слабость. Оптимальной нагрузкой для подростков считается учебная занятость до 40 часов в неделю, сообщила врач Полина Панкратова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, ребенку сложно влиться в учебный процесс после затяжных новогодних праздников. Из-за этого у детей появляется апатия, раздражительность, плаксивость и головные боли.

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Что касается учеников начальных классов, то учебная нагрузка для них должна составлять от 25 до 30 часов в неделю вместе с уроками, отметила врач.