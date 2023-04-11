Общество 11 апреля 2023, 17:23 Врач Пальман: жителям Камчатки стоит пользоваться масками из-за вулканического пепла в воздухе

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Извержение вулкана Шивелуч с сильным выбросом пепла произошло на Камчатке. Определить химический состав воздуха смогут только специалисты, на это время местным жителям лучше всего пользоваться масками, сообщил врач-пульмонолог Александр Пальман радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, если в воздухе наблюдается наличие гари и пыли, то в таком случае стоит защитить дыхательные пути респираторами и масками. Маски в шесть и более слоев имеют самую высокую степень защищенности, добавил врач.

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Отмечается, что губернатор региона Владимир Солодов призвал местных жителей по возможности оставаться дома.