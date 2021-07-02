Врач озвучил шансы на выживание музыканта Мамонова

Анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов рассказал, что возраст и хронические заболевания заметно ухудшают прогноз пациентов с ковидом. Особенно, когда поражение легких составляет 87%, как у музыканта Петра Мамонова. Однако в случае с артистом, выздоровление вполне возможно, написал News.ru со ссылкой на слова медика.

Сейчас артист находится на искусственной вентиляции легких. По словам врача, если дело дошло до ИВЛ, значит это действительно серьезно. Конкретных прогнозов по поводу выздоровления Мамонова врач-реаниматолог дать не может. О состоянии артиста знают только медики, которые с ним работают напрямую.

Гапонов отметил, что COVID-19 активизирует патологические процессы в системе иммунного ответа. Это и вызывает двухстороннее поражение легких. Далее на них накладывается вторичная пневмония, так как местные защитные реакции уже нарушены. Помимо этого, вирус действует и на другие органы, вызывая тромбозы или миокардиты.

О том, что Мамонова госпитализировали, стало известно накануне. Немного позже появилась информация о том, что у артиста 87% поражения легких.