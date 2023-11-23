Общество 23 ноября 2023, 13:49 Врач Овнанян посоветовала беременным носить зимой одежду с натуральными утеплителями

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Беременные женщины особенно подвержены воздействию внешних неблагоприятных факторов. Зимой из-за ослабленного иммунитета способны развиться хронические заболевания. В связи с этим важно с умом подходить к выбору гардероба, рассказала врач-профилактик Эвелина Овнанян в беседе с News.ru.

Она посоветовала будущим мамам не забывать про термобелье. Второй слой одежды должен состоять из современных термоустойчивых тканей с натуральными утеплителями, добавила эксперт.

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По ее словам, необходимо отдавать предпочтение свободному крою, однако живот и область таза следует прикрыть.