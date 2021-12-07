Врач оценила предложение изменить правила продажи шампанского в канун Нового года

Врач общей практики доктор медицинских наук Татьяна Бандурина оценила предложение разрешить продавать шампанское и игристое вино в канун Нового года. По словам специалиста, снятие запрета на покупку этих напитков после 22:00 не будет негативно влиять на здоровье людей, написал RT.

«Если бы разрешили водку продавать, то это было бы опасно. А с шампанским, во-первых, ценовая категория не та. А во-вторых, это слабоалкогольный напиток», — пояснила свое мнение врач.

Бандурина считает, что это разумная мера особенно для тех, кто работает до 22:00. У таких людей появится возможность встретить Новый год и Рождество под шампанское. Она отметила, что отравиться шампанским достаточно сложно.

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил изменить правила продажи игристых вин и шампанского в Новый год и на Рождество. Он предлагает снять ограничения на покупку слабоалкогольных игристых вин и шампанского в канун праздников.