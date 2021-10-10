Врач оценил вероятность введения нового локдауна в России

Пока в России не собираются вводить новый локдаун, даже не смотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку. Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал порталу ura.ru, при каких условиях возможны новые сильные ограничения по всей стране.

«На мой взгляд, повторный локдаун может быть введен в случае появления высокопатогенного штамма, который будет иметь высокую летальность. Но вероятность появления такого штамма мала», — заявил Шунков.

Медик также добавил, что некоторая возможность введения нового локдауна есть и в том случае, если коронавирус научится «объединяться» с другими инфекциями и совместно воздействовать на организм. Тогда появится так называемая микст-инфекция, и она будет протекать гораздо тяжелее, чем все остальные известные науке вирусные заболевания современности.

Профилактику таких микст-инфекций сейчас разрабатывают по всему миру. Новосибирский центр «Вектор» и американская компания Moderna независимо друг от друга создают единый препарат против гриппа и коронавируса одновременно.