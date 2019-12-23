Врач отказался принимать пациента и лишился работы в Астраханской области

По данным информагентства, врачи уже не в первый раз отказываются принимать пациентов и отправляют их в Астрахань. Это на 40 километров больше, нежели в Наримановском районе, где и находится приемное отделение. Перепалка врача и сотрудника скорой попала на видео.

Отмечается, что пациента в итоге приняли, но чуть позже направили в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу. Мужчина попал в реанимацию. Его жизни сейчас ничего не угрожает. По предварительной информации, врача, отказавшегося принимать пациента, отстранили от работы.