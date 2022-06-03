Врач Островский объяснил, как быть в случае контакта с борщевиком

Доктор медицинских наук, профессор, главный врач областного клинического центра комбустиологии Николай Островский порекомендовал после прикосновения к борщевику промыть кожу и закрыть ее от солнечных лучей. Об этом написал Ura.ru.

Медик объяснил, что после воздействия борщевика кожа начинает сгорать под солнечными лучами.

«Если сок борщевика попадает на поверхность кожи, то возникает нарушение чувствительности. Она становится восприимчива к солнечным лучам. Если обычно меланин защищает кожу, мы загораем и не более, то после воздействия борщевика кожа сгорает под солнечными лучами. Если вы попали в заросли борщевика, нужно обработать поверхность кожи, тщательно смыть сок растения и обратиться к специалисту. А самое главное — закрыть эту поверхность одеждой, чтобы она не оказалась на солнце», — сказал Островский.

Он также добавил, что закрывать пораженный участок одеждой необходимо в течение недели.