Общество 15 декабря 2023, 11:14 Врач Островская: холестерин из съеденных утром яиц идет на производство половых гормонов

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Время употребления яиц, как и их количество, имеет значение. Об этом сообщила диетолог и эндокринолог Елена Островская в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, при отсутствии каких-либо ограничений можно включать в рацион по одной штуке в день.

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«Если мы съедаем их утром, то холестерин, который мы получили, пойдет на производство гормонов надпочечников, половых гормонов. Если мы употребляем холестерин из яиц вечером, это будет более негативно сказываться на состоянии сердечно-сосудистой системы», — пояснила врач.

Она также добавила, что пациентам, имеющим проблемы с поджелудочной железой или желчным пузырем, рекомендованы диетические варианты блюда, например паровые омлеты.