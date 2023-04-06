Общество 06 апреля 2023, 15:31 Врач Османов: мультфильмы могут нанести вред детской психике

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Некоторые детские мультфильмы могут оказывать негативное влияние на психику подрастающего поколения. Об этом сообщил главный внештатный педиатр Москвы Исмаил Османов в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, своих детей нужно ограждать от просмотра таких мультиков со сценами убийств, драк, шантажа и истерик. Также стоит избегать мультиков, в которых главные герои используют грубые жаргонные слова.

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Педиатр также отметил, что герои советских мультфильмов четко делятся на положительных и отрицательных, что позволяет ребенку определить, кто правильно поступает.