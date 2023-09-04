Общество 04 сентября 2023, 12:24 Врач Османов: яйца, сыр и нарезанные овощи отлично подойдут для перекуса школьника

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Яйца, сыр, нарезанные фрукты и овощи станут отличным вариантом сбалансированного перекуса школьника. Об этом сообщил главный педиатр столичного департамента здравоохранения Исмаил Османов в беседе с РИА «Новости».

По словам специалиста, такая еда должна быть питательной, удобной для употребления и сохранять свежесть в течение нескольких часов. Также в качестве перекуса отлично подойдут приготовленные роллы из лаваша с разными начинками.

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При выборе напитка для школьника врач посоветовал отдавать предпочтение негазированной воде или домашнему компоту, сообщил «ФедералПресс».