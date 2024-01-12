Общество 12 января 2024, 11:19 Врач Орлюк отнесла тошноту и изжогу к ранним стадиям рака желудка

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Завкафедрой хирургических болезней медицинского факультета Университета «Синергия» Мария Орлюк рассказала, как распознать развитие рака желудка. Многие признаки схожи с язвой и гастритом, отметила эксперт в беседе с RuNews24.ru.

По ее словам, к ранним симптомам относятся изжога, тяжесть в животе, тошнота, отрыжка и метеоризм. Показаниями для консультации также являются необоснованная потеря веса, слабость и снижение аппетита, пояснила врач.

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Людям до 45 лет она посоветовала ежегодно проходить плановую диспансеризацию. В более старшем возрасте список исследований расширяется.