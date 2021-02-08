Врач опроверг мифы о капроновых колготках

Капроновым колготкам приписывают много негативных последствий. Но на самом деле они не только безвредны, но и способны согреть в холодную погоду. Об этом рассказал флеболог Амиран Демуров.

Эксперт отметил, что колготки не пережимают кровеносные сосуды ног, как многие думают. Поэтому их можно спокойно носить дольше четырех часов.

«Если мы ведем речь про качественный компрессионный трикотаж, именно лечебный, который назначается при проблемах с венами, там идет распределенный профиль давления, он нигде ничего не пережимает, наоборот, улучшает венозный отток», — рассказал он радиостанции Sputnik.

Демуров добавил, что такие коготки способствует лучшей циркуляции крови, меньшей утомляемости, из-за чего происходит профилактика варикозного расширения вен.

Также флеболог объяснил, что совершенно не бессмысленно надевать капроновые колготки в холод. Все дело в том, что под ними образуется слой воздуха, неподвижно прилегающий к коже. Это защищает кожу от охлаждения. Согревающий эффект есть, но в совсем холодную погоду лучше надевать термобелье, подчеркнул эксперт. Вред колготки могут нанести только тем, у кого аллергия на капрон.