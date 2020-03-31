Врач определил преимущество жителей Санкт-Петербурга в борьбе с коронавирусом

«Конечно, будет меньше кишечных инфекций. И конечно будет меньше и ротавирусной инфекции. Потому что погибает не только коронавирус, погибают и другие вирусы. Вы наверно заметили, что с другими проблемами не обращаются, потому что моют, трут и так далее. И бактериальных инфекций меньше, потому что маски все носят. И если бы и раньше такое было, то заболеваемость бы снижалась», — пояснила Алексеева.

Специалист заметила, что петербуржцы более скрупулезны и внимательны по сравнению с москвичами.

«А что касается Петербурга — это столица интеллигенции и петербуржцы очень скрупулезные, выполняют все. Разница между петербуржцами и москвичами очень большая. Поэтому в Петербурге скоро вообще все болезни будут побеждены», — добавила врач.

Она обратила внимание на то, что людям, склонным к аллергии, стоит воздержаться от частого использования антисептиков.

«Единственное, что может быть от частого применения антисептиков у людей склонных к аллергии — это аллергические проявления. Все зависит от самосознания человека, кто захочет [соблюдать правила гигиены] — тот научится», — заключила Алексеева.