Общество 21 февраля 2023, 12:36 Врач-онколог Замира Раджабова рассказала, могут ли лампы для маникюра вызывать рак

Читать 360tv в

Большинство женщин выбирает при маникюре покрытие гель-лаком, которое сушат с помощью УФ-лампы, но бьюти-процедура может стать причиной возникновения рака. Об этом «Газете.ru» заведующая отделением опухолей головы и шеи ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова» Минздрава России, врач-онколог Замира Раджабова.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Университета Питтсбурга в США пришли к выводу, что УФ-лампы могут провоцировать возникновение злокачественных опухолей.

Реклама

По словам Раджабовой,точных данных относительно этих предположений нет. Они строятся на том, что излучения УФ-лампы в разы сильнее солнечного. Чтобы обезопасить себя, то перед маникюром рекомендуют нанести солнцезащитный крем или надеть специальные перчатки, которые оставляют открытыми только ногти.

Реклама

«Если на руках есть пигментные невусы, родинки, можно на всякий случай нанести перед маникюром на руки солнцезащитный крем. Это стоит делать и просто находясь на открытом солнце, кожу желательно оберегать», — сказала Замира Раджабова.

Есть и ряд противопоказаний. Так, главный онколог «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков перечислил «Газете.ru» противопоказания, при которых стоит отказаться от маникюра с гель-лаком. В частности, не стоит делать бьюти-процедуру детям, людям с чувствительной кожей или повышенной пигментацией, с экземой и псориазом или раком кожи в анамнезе.