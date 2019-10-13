Врач-онколог рассказал о возможном лечении Заворотнюк

Состояние здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже второй месяц находится в клиниках и борется с тяжелым диагнозом, остается крайне тяжелым. Об этом сказала врач-онколог Лариса Туркина.

«Положение тяжелое. Здесь обычно подключаются нейрохирурги и смотрят, решают, что делать дальше», — сказала Туркина телеканалу «Звезда».

По словам специалиста, сейчас Заворотнюк как никогда нужна поддержка родных и близких.

В последний раз Заворотнюк появлялась на публике в апреле, тогда и начались слухи о ее тяжелой болезни. По данным СМИ, после рождения дочери у актрисы диагностировали рак мозга.

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В середине сентября СМИ сообщили, что Заворотнюк госпитализировали с отеком мозга, проявившемся на фоне тяжелой болезни. Представители актрисы неоднократно просили журналистов не спекулировать на состоянии Заворотнюк.

На этой неделе, напомнил «Царьград», дочь Заворотнюк опубликовала фотографии журналистов, которые преследуют семью в попытке узнать что-то новое о состоянии актрисы.