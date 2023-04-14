Общество 14 апреля 2023, 17:49 Врач Онищенко: после выхода из Великого поста не стоит увлекаться едой

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Великий пост в этом году заканчивается 16 апреля. О правилах безболезненного выхода из него рассказал академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, не стоит воспринимать светлый праздник Пасхи как возможность «наброситься на куски мяса». Следует съесть небольшой кусочек кулича, одно целое яйцо и творожную пасху.

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Онищенко отметил, что соблюдение этой давней традиции позволит плавно выйти из поста.