Врач Ольга Шарапова рассказала, кому опасно есть арбузы

Людям с болезнями кишечника, мочевой и сердечно-сосудистой систем не рекомендуется есть арбузы. Об этом Ura.ru рассказала заслуженный врач России Ольга Шарапова.

«Стоит понимать, что ягода некоторым людям противопоказана. И мы, врачи, рекомендуем в ограниченном количестве употреблять арбуз тем, кто страдает диареей, мочекаменной болезнью, атеросклерозом, аденомой предстательной железы. Не советую есть арбуз и при патологии сердечно-сосудистой системы», — сказала врач.

Арбузы лучше есть до обеда, и не больше 200-300 граммов. Не рекомендуется совмещать арбузы с другой едой, это может привести к расстройству пищеварения. Выбирать арбузы нужно очень тщательно, ягода должна быть спелой — сейчас для этого пока рано.

При этом арбузы приносят и много пользы организму.

«Арбузы вообще очень полезны. В них большое количество витаминов А, В6 и С, а также фитонутриентов, а они положительно влияют на организм», — Добавила Шарапова.