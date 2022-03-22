Врач Ольга Молчанова рассказала, как помочь себе во время сильного стресса

Последние недели многие пребывают в состоянии сильной тревоги. В разговоре с kp.ru ведущий научный сотрудник НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России, кандидат медицинских наук Ольга Молчанова рассказала, как можно помочь себе успокоиться и снизить уровень стресса, когда кажется, что привычной жизни уже никогда не будет.

По словам специалиста, лучший способ успокоиться и привести нервную систему в норму — постараться вернуться к нормальной жизни. Работать, выходить в свет, сделать генеральную уборку в квартире, если раньше на нее не хватало сил или времени. Помогает общение с близкими — правда, многие сталкиваются с тем, что взгляды с семьей и друзьями расходятся, что приводит к конфликтам. В этом случае нужно постараться избегать острых тем при общении с родными.

Если вы чувствуете тревогу от того, что не в силах изменить обстоятельства, можно помочь тем, кто оказался в худшей жизненной ситуации.

«Окажите посильную помощь вещами, деньгами беженцам. В пунктах сбора такой помощи есть списки, что требуется людям в тяжелой ситуации. Выберите от души — хоть чайную пару, пошлите. Вам станет легче и кому-то, оказавшемуся вдруг без дома, тоже», — посоветовала Молчанова.