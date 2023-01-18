Общество 18 января 2023, 18:39 Врач Ольга Чиркова напомнила, как оказать первую помощь провалившемуся в полынью

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Зимой нередко случаются несчастные случаи, в результате которых люди проваливаются в ледяную воду, и важно не только вытащить их, но и правильно оказать первую помощь. Об этом сообщил News.ru со ссылкой на заведующую центром общественного здоровья Химкинской областной больницы Ольгу Чиркову.

Она рассказала, что пострадавшего нужно достать из воды и немедленно отвести в теплое место. Там снять мокрую одежду, растереть тело жестким полотенцем или спиртом, переодеть в сухое и напоить горячим чаем. После этого необходимо отвезти человека в больницу.

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«Если на ваших глазах кто-то провалился в ледяную воду, помогите ему выбраться, соблюдая меры безопасности, потому что сосуды и мышцы у него спазмированы, он теряет подвижность», — рассказала врач.

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Она также посоветовала брать с собой на рыбалку запасной комплект сухой одежды и горячий чай. А также не отправляться к замерзшей воде в одиночестве.