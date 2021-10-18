Россия сильно отстала с вакцинацией от коронавируса. Если бы россияне активно прививались, то можно было бы жить без ограничительных мер. Об этом в интервью «России 24» рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

«Все ограничительные меры изначально были призваны для того, чтобы дать нам время вакцинироваться. <…> Если бы мы активно прививались, мы могли бы жить без этих мер. <…> Эти все меры — это, к сожалению, те костыли, которые приходится использовать, потому что мы с вакцинацией мягко говоря отстали», — заявил эксперт.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее призвал поменять подход по информированию россиян о важности вакцинации. По его мнению, у людей нет ответов, на задаваемые вопросы о препарате. Ученые и эксперты не смогли объяснить важности прививок, а действовали по принципу «мы сказали, а вы делайте». Он отметил, что позиция специалистов подорвала доверие россиян к вакцине от коронавируса.