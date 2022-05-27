Врач-офтальмолог Куренков рассказал, как долго можно носить контактные линзы

Контактные линзы имеют ограниченный срок использования, обычно он длится от пяти до десяти лет. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

После ношения контактных линз человеку придется либо возвращаться к очкам, либо делать рефракционную операцию по коррекции зрения.

«Есть, конечно, люди, которые носят больше 20 лет. Обычно срок ношения — пять-десять лет», — сказал медик.

Он также добавил, что спать в контактных линзах опасно для глаз, поскольку прекращается их насыщение кислородом.

«Если днем глаз дышит атмосферным воздухом, то ночью глаз закрывается, доступ воздуха прекращается, расширяются переколиальные сосуды, и глаз питается за счет кровеносной сети. Наличие ночью инородного тела, которое сдавливает эти сосуды, еще больше препятствует нормальному питанию. Это нежелательно, поэтому все линзы на ночь надо снимать», — заключил Куренков.