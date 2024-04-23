Общество 23 апреля 2024, 15:37 Врач Одинаева рассказала, что заразиться бешенством от животного можно через прикосновение

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Врач из Подмосковья Нисо Одинаева в беседе с изданием РИАМО призвала россиян не подходить близко к диким животным, даже если они не проявляют агрессии. Существует большой риск заразиться бешенством всего лишь через прикосновение.

Специалист пояснила, что животные меняют свой характер поведения во время бешенства. Как правило, они ведут себя агрессивно и имеют нарушенную координацию, однако бывает и противоположный эффект от болезни. Некоторые звери, подобно кошкам, проявляют себя заторможенно.

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«На последней стадии у животных опущены уши, одно сильнее другого. У них косоглазие, слюнотечение, шаткая походка, хвост опущенный», — процитировал kp.ru Одинаеву.

Если на руках имеются травмы или микротрещины, инфекция может проникнуть в организм человека вместе со слюной животного, добавила врач.