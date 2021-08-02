Врач объяснила, стоит ли мыться ржавой водой

Врач-дерматовенеролог Юлия Нагайцева обсудила с радио Sputnik вред ржавой воды. Она начинает течь из кранов после аварий, ремонтных работ или плановых отключений водоснабжения.

Нагайцева заметила, что большое количество железа делает воду из-под крана ржавой. Однако люди, которые пытаются восполнить дефицит железа в организме, умываясь такой водой, ничего не добьются.

«Стоит понимать, что кожа — это самый мощный барьер. Это не губка, здоровая кожа в себя не впитывает ничего за исключением каких-то лекарственных препаратов с добавлением молекул-проводников», — обратила внимание специалист.

По ее словам, использование подобной воды не принесет ни ощутимого вреда, ни пользы. Она может испортить только внешний вид.

«Если ею мыться от случая к случаю, то особо опасаться нечего. Однако если волосы до этого были высветлены, то, безусловно, появится нежелательный оттенок», — предупредила врач.