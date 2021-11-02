Врач объяснила причину тревоги из-за непрочитанных сообщений

Руководитель отдела медицинских консультаций BestDoctor Ольга Бакшутова объяснила, почему люди испытывают тревогу из-за непрочитанных сообщений, оповещения от которых всплывают на экране смартфона. Об этом она рассказала «Газете.ru».

Специалист отметила, что каждое сообщение видится для человека чем-то жизненно важным. Из-за большого числа различных уведомлений у людей начинает появляться информационный перегруз. Несмотря на то, что многие знают о зависимости от новостей, они не могут отказаться от их прочтения.

«Мы не успели перестроиться на новый объем поступающей информации и не научились информационной гигиене», — пояснила врач.

Онлайн-общение способно усугубить ситуацию, поскольку человек испытывает дополнительный стресс из-за того, что не может до конца понять тон и выражение лица собеседника.

«Это заставляет мозг вовлекаться гораздо сильнее, чем если бы мы находились в одной комнате с тем, с кем говорим. На выходе получаем информационную нагрузку, к объему которой мы не приспособлены», — заключила специалист.