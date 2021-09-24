Врач объяснила, при каких простудных симптомах необходимо вызывать врача

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, при каких симптомах во время простуды надо закончить заниматься самолечением и обратиться к врачу. Это, к примеру, высокая температура и слабость, длящаяся больше недели, передала «Вечерняя Москва».

Если во время простуды появляется одышка, а температура поднимается выше 38,5 градуса, стоит обратиться за медицинской помощью. Кроме того, тревожным признаком является слишком длительное плохое самочувствие.

«При сохранении слабости в течение семи дней нужно выяснять причину. С легкой сезонной инфекцией здоровый организм за это время должен справиться», — пояснила врач.

Также нужно следить за состоянием и обоняния и работой вкусовых рецепторов: изменение запахов и вкусов может указывать на коронавирус, написало ИА Nation News.

Чернышова добавила, что простуду обязательно нужно долечивать до конца для формирования более крепкого иммунитета.

«После полного выздоровления человек пойдет к новым трудовым подвигам в отличной физической форме, поскольку его организм будет устойчивее к инфекциям», — заключила терапевт.