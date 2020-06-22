Врач объяснила, почему аспирин не стоит пить при похмелье

Аспирин поможет справиться с головной болью при похмелье, но его не стоит мешать с кофе на утро после алкогольной вечеринки. Это может нанести вред желудку.

Врач-терапевт и автор книги «Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения» Ольга Кашубина рассказала радио Sputnik, что зачастую головную боль после застолья пытаются унять как раз обезболивающим и кофе. Эффект действительно будет, но с последствиями.

«Аспирин негативным образом воздействует на желудок. У людей, которые выпивают, желудок часто раздражен алкоголем, а если сверху еще добавить аспирин и кофе, то это может вызвать дополнительные боли или привести к обострению хронического гастрита», — подчеркнула специалист.

По ее словам, противопоказано такое сочетание людям с язвенной болезнью. Сам аспирин поможет снять головную боль, но особого смысла принимать его при похмелье нет.

Если голова разболелась не из-за алкоголя, то сочетание «кофе — обезболивающее», наоборот, дает неплохой эффект. Благодаря аспирину разжижается кровь, а кофеин помогает вывести из нее все шлаки.

«Даже существуют таблетки, которые сочетают аспирин и кофеин. <…> Эти два вещества вполне между собой сочетаются», — подчеркнула Кашубина.