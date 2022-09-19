Врач объяснила, как защитить ребенка от болезней в детском садике | 360°

Общество 19 сентября 2022, 07:20 Поделиться Telegram

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Viber Врач объяснила, как защитить ребенка от болезней в детском садике Врач Гизингер: ребенка надо отдать в детсад для вырабатывания иммунитета РИА «Новости»

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Частые простуды ребенка не являются поводом не отдавать его в дошкольные учреждения — у него должна пройти адаптация иммунитета к вирусам и бактериям. Об этом RT рассказала доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов Оксана Гизингер.

По ее словам, для ребенка допустимы до восьми эпизодов острого респираторного заболевания в год.

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«У каждого человека есть врожденный и приобретенный иммунитет. Именно последний — специфический, или адаптивный, иммунитет — формирует „память“ против конкретных антигенов. После первого контакта с возбудителем иммунитет быстрее и эффективнее развивает на него реакции в будущем», — сообщила врача.

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Когда ребенок попадает в коллектив детского сада, его иммунитет сталкивается с целым спектром новых вирусов и бактерий, учится вырабатывать против них защиту, отметила она.

Чтобы бороться с частыми простудами Гизингер посоветовала закаливание, прогулки на свежем воздухе и физическую активность. В доме должна регулярно проводиться влажная уборка, одевать ребенка всегда следует по погоде. Также подрастающий организм должен правильно питаться.

Ранее Гизингер заявила, что некоторые люди справляются со стрессом при помощи еды. По ее словам, все дело в гормонах.

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