Врач объяснила, чем опасны сухие шампуни

Врач-трихолог Екатерина Савенкова предупредила, что к проблемам с волосами может привести частое использование сухого шампуня. Об этом сообщила «Газета.ru».

По словам Савенковой, при постоянном пользовании таким шампунем забивается кожа. Она покрывается пленкой и не дышит. Это касается и волос, которые обволакиваются. Их рост может замедлиться, и они начнут выпадать.

«Это может вызывать зуд, покраснение кожи, воспаление, впоследствии может быть дерматит, себорея», — перечислила врач.

Она заметила, что сухим шампунем стоит пользоваться только обладателям жирных волос. Его рекомендуется наносить на прикорневую зону один или два раза в неделю.

«Когда мы наносим этот шампунь, то желательно его смыть», — добавила собеседница издания.