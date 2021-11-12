Врач объяснил смысл переходного периода перед вводом QR-кодов

В России с 1 февраля 2022 года планируют ввести QR-коды в общественных местах и на транспорте. Переходный период необходим, чтобы у людей сформировался иммунитет после прививки.

Врач-эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев объяснил РЕН ТВ, что именно для выработки коллективного иммунитета QR-коды на вводят сразу. Мера широко применяется в Европе и способна снизить число заболевших.

«Нужно опираться на огромный международный опыт, который уже наработан, в частности, возьмем Италию, Францию, Германию, где система QR-кодов прекрасно работает», — сказал он.

Лебедев подчеркнул, что уровня коллективного иммунитета необходимо достичь максимально быстро.

«Введение QR-кодов, в общем-то, позволит <…> уменьшить число новых заражений. Ну и <…> мотивировать людей, чтобы они пошли вакцинироваться», — заметил эксперт.

QR-коды, подчеркнул он, вводятся «не завтра и не послезавтра». Перед их запуском установят определенный переходный период.

«Чтобы тот самый коллективный иммунитет выработался, нужно какое-то время. <…> Есть сорок два дня. То есть 1 февраля — ключевая дата, которая сейчас рассматривается», — заключил врач.