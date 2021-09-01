Врач объяснил, с чем связано увеличение больных гипертонией среди людей до 40 лет

Доктор Александр Эдигер прокомментировал заявление ВОЗ о резком увеличении случаев гипертонической болезни среди людей моложе 40 лет. О том, с чем именно связана такая статистика, написала «Общественная служба новостей».

По словам специалиста, статистика по артериальной гипертензии увеличилась за счет развивающихся стран. Сидячий образ жизни, преобладание умственного труда над физическим, хорошее состояние медпомощи, высокое потребление углеводов — все это приводит к формированию болезни. Также на увеличение цифр влияет городской стресс, который в терапевтической школе России называют «сосудистым неврозом».

Эдигер добавил, что в группе риска по-прежнему находятся городские жители, поскольку гипертония — это продукт цивилизации. Работник умственного труда должен заботиться о смене нескольких часов гиподинамии на физическую активность, правильный сон, питание и борьбу со стрессом. Только тогда мозг останется в рабочем состоянии, а гипертония не сможет подойти близко, заключил эксперт.