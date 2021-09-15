Врач-кардиолог Сергей Терещенко объяснил для сайта kp.ru, почему при инсульте ни в коем случае нельзя давать человеку лекарства, понижающие давление. Эта ошибка может привести к летальному исходу.

Многие знают, что повышенное давление может привести к инфарктам и инсультам. Именно отсюда взялся миф, что человеку при инсульте нужно понизить давление. Однако в реальности это лишь усугубит ситуацию.

«Когда у человека происходит острое нарушение мозгового кровообращения (то есть, инсульт — прим. ред.), то, снизив давление, мы еще сильнее ухудшим кровоснабжение головного мозга. И таким образом еще больше усугубим тяжесть последствий инсульта», — сказал врач.

Из-за ослабления кровотока от снижения давления мозг будет страдать от недостатка кислорода, что ускорит гибель нервных клеток.

Лучшее, что можно сделать для человека с подозрением на инсульт — уложить его в горизонтальное положение и вызвать скорую. Давать больному какие-либо лекарства или даже воду до приезда медиков — не нужно.