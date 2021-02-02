Врач объяснил, почему люди повторно заболевают COVID-19

Иммунитет человека после СОVID-19 может вести себя по-разному. Те, у кого он ослабевший, могут заболеть еще раз. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Врач в комментарии телеканалу «Звезда» рассказал, что иммунитет при этом заболевании достаточно своеобразный, есть повторные случаи заболевания, но они нечастые.

По его словам, такое бывает, если иммунитет сначала возникает, а потом ослабевает. Также в иммунной системе человека может образоваться мало клеток памяти. Кроме того, иммунитет может заметно снизиться из-за высокой дозы вируса.

«Не исключено, что при повторном случае заражения человек получает более высокую дозу вируса, и он „пробивает“ остаточный иммунитет. Но в основном это должно проходить легче, потому что какие-то остатки иммунитета есть и они должны мобилизоваться», — отметил специалист.

Он добавил, что существующие антитела не защищают человека от повторного заражения. Нужно носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию и по возможности работать удаленно. Также от вируса может защитить вакцинация.

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