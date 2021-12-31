Врач объяснил, можно ли сочетать спиртное с лекарством

Некоторым россиянам лучше отказаться от традиции встречать Новый год с бокалом шампанского в руке. Кому врачи рекомендуют провести праздник без употребления алкоголя, рассказал в интервью радио Sputnik иммунолог Владислав Жемчугов.

Бокал шампанского под бой курантов давно стал доброй новогодней традицией. Однако это может негативно сказаться на людях, которые регулярно употребляют какое-нибудь лекарство. В таком случае всего один бокал вина может свести на нет действие препарата или вообще нанести сильный вред организму.

«У каждого лекарства есть инструкция по применению, и там написано, что с чем сочетается. Поэтому в каждом конкретном случае надо читать инструкцию и уточнить этот момент у доктора, который назначал препарат», — посоветовал он.

Однако даже если в инструкции напрямую не написано, что лекарство нельзя сочетать с алкоголем, то все равно человеку следует проявить осторожность. У организма может быть повышенная чувствительность к такому сочетанию, поэтому пить при приеме сильных препаратов — всегда похоже на эксперимент над собственным организмом. Отдельные случаи во врачебной практике еще раз это доказывают. Жемчугов поделился, как однажды у человека после анальгина и бокала портвейна слезла кожа — это называется синдром Лайелла, редкая аллергическая реакция.