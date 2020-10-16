Врач объяснил, как выявить у себя бессимптомный COVID-19

Основные симптомы COVID-19 — кашель, слабость и повышенная температура — есть не у всех заболевших. Чтобы определить бессимптомное течение коронавирусной инфекции, стоит обратить внимание на определенные факторы.

Врач-биофизик и ведущий специалист проекта «Вакцина.ру» Нелли Соседова рассказала в интервью радио Sputnik, что у некоторых больных на короткое время пропадает обоняние и меняются вкусовые ощущения при отсутствии другой симптоматики.

«Еще один критерий — если кто-то болел в окружении, нужно прислушаться к себе, вероятность повышается», — пояснила специалист.

Соседова добавила, что можно сделать иммунохроматографический тест на антитела. Его проводят в домашних условиях и на предприятиях.

«Если при отсутствии клинической картины у вас есть антитела, вы уже переболели бессимптомно и имеете иммунный статус против коронавируса», — подчеркнула врач.

Изменения, происходящие при болезни в легких, показывает компьютерная томография. При COVID-19 на ней будет так называемое «матовое стекло». Соседова подчеркнула, что при пневмонии необязателен кашель, насморк или температура.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V», которую разработали в НИЦ имени Гамалеи. В середине октября регистрацию прошел еще один препарат — «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор».